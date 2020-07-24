Московским магазинам выписали более 5 тысяч штрафов за время пандемии

Московские власти во время пандемии коронавируса выписали пять тысяч штрафов магазинам, в которых не выполнялись предписанные нормы безопасности. Об этом сообщил «Говорит Москва» глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

В частности, штрафовались сотрудники и покупатели, которые не соблюдали масочный режим. Размер штрафа для физических лиц составил 4 тыс. рублей, а для предприятий — 200 - 300 тыс. рублей.

«За несоблюдение этого режима мы штрафовали предприятия разных форматов», — пояснил Немерюк.

По его мнению, люди слишком легкомысленно относится к масочному режиму.

Масочный режим ввели в столице 12 мая, а ослабили, согласно решению властей, с 13 июля.

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