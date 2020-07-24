Патриарх утвердил решение епархиального суда о лишении сана схиигумена Сергия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана схимонаха Сергия (Романова), которое было принято 3 июля текущего года. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Отмечается, что патриарх признал Романова виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и «постановил извергнуть его из сана».

Согласно решению Епархиального суда, схиигумен открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, публично проповедовать, покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея и др.

«Своими действиями схиигумен Сергий (Романов) нарушил присягу при поставлении в пресвитерский сан, которую подписал 24 декабря 2001 года», — говорится в заключительном текста решения суда.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело, в настоящее время он находится под церковным судом.

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