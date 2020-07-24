Школьники лучше сдали ЕГЭ в этом году по сравнению с прошлым

В этом году школьники сдали ЕГЭ по истории и русскому языку лучше по сравнению с прошлым годом, пишет Рособрнадзор.

«Предварительные данные об итогах ЕГЭ по истории в 2020 году свидетельствуют о росте результатов по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении.

Средний балл вырос на 1,5 пункта и составил 56,4. По 100 баллов получили 614 участников экзамена, 7,5% сдающих не преодолели минимальную границу.

По русскому языку средний балл составил 71,6. Количество тех, кто не набрал минимальный необходимый балл, сократилось и составило около 1%.

В то же время результаты по физике и профильной математике почти не изменились.

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