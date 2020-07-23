Мурашко рассказал, когда начнется вакцинация от коронавируса

Вакцинация медиков от коронавируса может начаться в августе, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы планируем, что это все будет развиваться в этом году, и уже в августе будет предложено, мы сейчас смотрим, по каким категориям, это, конечно, в первую очередь медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с заболевшими людьми», — сказал Мурашко.

В России коронавирусом заразились почти 800 тысяч, выздоровели 580 тысяч, погибли около 13 тысяч человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тысяч человек.

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