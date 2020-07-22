Крупный пожар произошел на территории цементного завода на юго-западе Москвы. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Возгорание началось в 22.10 по мск. Здание расположено на улице Волгина.

На месте работают спасатели.

Информация о причинах возгорания и пострадавших не поступала.

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