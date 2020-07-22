Крупный пожар произошел на территории цементного завода на юго-западе Москвы
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Крупный пожар произошел на территории цементного завода на юго-западе Москвы. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
Возгорание началось в 22.10 по мск. Здание расположено на улице Волгина.
На месте работают спасатели.
Информация о причинах возгорания и пострадавших не поступала.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Москве произошел пожар в строящемся здании
— В жилом доме на юго-западе Москвы загорелись несколько балконов