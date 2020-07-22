Академик РАН заявил, что ждать скорого окончания пандемии не стоит
Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев заявил, что пандемия коронавируса закончится нескоро. Об этом он сказал в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».
По его мнению, новые случаи заражения будут происходить до Нового года, а вероятнее всего, выработаются сезонные всплески.
При этом академик отметил, что точно прогнозировать вторую волну сложно, однако лучше развивать санитарные отряды экстренного реагирования для борьбы с острыми инфекциями.
«Невозможно прогнозировать, когда случится новая вспышка, через 5 или 30 лет», — заключил Малеев.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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