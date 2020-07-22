Мишустин назвал продуманными принятые в России для борьбы с COVID-19 меры

Премьер-министр Михаил Мишустин во время своего выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год назвал продуманными и проактивными действия российских властей по борьбе с распространением коронавируса. Трансляцию ведет «Россия 24».

Он отметил, что на закупку медоборудования, перепрофилирование коечного фонда страны и выплаты врачам было дополнительно выделено 180 млрд рублей.

По его словам, власти страны действовали на опережение, необходимые меры были приняты заблаговременно — еще до появления COVID-19 в России.

«Уже 30 января мы ограничили воздушное сообщение с Китаем едва не первые в мире», — привел пример Мишустин.

Премьер также добавил, что незамедлительно были созданы Оперативный штаб и Координационный совет, в кратчайшие сроки выделялись необходимые ресурсы.

Мишустин заключил, что все это позволило избежать развития ситуации по сценариям Италии, Испании или США.

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