Захватчик автобуса в Луцке отпустил трех заложников после разговора с Зеленским

Захвативший автобус в украинском Луцке Максим Кривош отпустил трех заложников после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет РИА «Новости».

«Я предполагаю, что да», — ответил замминистра внутренних дел Антон Геращенко на вопрос, говорил ли Зеленский с захватчиком.

Отмечается, что освобождены пожилая женщина, мальчик и девушка.

Ранее вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров рейсового автобуса и угрожал взрывом — преступник сообщил, что у него есть гранаты и другое оружие. Центр города перекрыт, на месте работают отряды спецназначения — специалисты ведут переговоры с захватчиком.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Луцке.

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