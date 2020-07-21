МВД Украины сообщило подробности ситуации с захватом автобуса в Луцке

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о ситуации с захватом автобуса в центре Луцка.

По его словам, захвативший заложников Максим Кривош бросает из окон взрывпакеты. Однако они не являются осколочными взрывными устройствами, так как в них нет поражающих элементов.

Геращенко рассказал, что Кривош не позволяет передать заложникам еду или воду, угрожая взорвать автобус, если к нему кто-то подойдет. При этом в машине находятся беременные женщины.

Ранее появилась информация, что вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров рейсового автобуса в Луцке и угрожал взрывом — преступник сообщил, что у него есть гранаты и другое оружие. Центр города перекрыт, на месте работают отряды спецназначения, специалисты ведут переговоры с захватчиком.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Луцке.

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