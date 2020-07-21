В России выявили 5 842 новых случая коронавируса

В России за минувшие сутки выявили еще 5 842 случая коронавруса. Об этом сообщает в Telegram оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Также за прошедший день выздоровели 8 782 пациента, скончались 153.

Всего в России коронавирус был зафиксирован у 783 328 человек, вылечились от инфекции 562 384 пациента, умерли 12 580.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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