В России выявили 5 842 новых случая коронавируса
В России за минувшие сутки выявили еще 5 842 случая коронавруса. Об этом сообщает в Telegram оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Также за прошедший день выздоровели 8 782 пациента, скончались 153.
Всего в России коронавирус был зафиксирован у 783 328 человек, вылечились от инфекции 562 384 пациента, умерли 12 580.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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