В МЧС рассказали о поисковой операции пропавшего Ан-2 в Бурятии

В МЧС России рассказали, что к поискам пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 подключат три борта. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в спасательной операции примут участие вертолет Ми-8 и самолет Ан-26, на которых находятся спасатели. На третьем борту, Ан-24, находятся представители авиакомпании «Феникс», которой принадлежит пропавших самолет.

В Сибирском авиационном поисково-спасательном центре уточнили, что в лесу были замечены световые сигналы при облете местности.

«Хотя утверждать, что это члены экипажа пропавшего самолета, пока очень рано. Поисковая операция продолжается», — заявил собеседник.

Ранее вылетевший из поселка Кырен в Бурятии самолет Ан-2 перестал выходить на связь. На его борту находятся двое членов экипажа и четверо пассажиров.