В Гидрометцентре рассказали о погоде на российских курортах

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде на российских курортах. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в начале недели с 20 по 21 июля в Сочи ожидается +37°С. Вильфанд предупредил отдыхающих и жителей города о риску получения теплового удара.

Он уточнил, что после этого в Краснодарском крае прогнозируется смена погодных условий на сильный дождь, грозу и град, а также порывы ветра со скоростью 15 — 20 м/с.

В Крыму, как отметил Вильфанд, в начале недели ожидают сильные дожди.

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