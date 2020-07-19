В Подмосковье в лесу нашли тело женщины в чемодане
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Под Сергиевым Посадом в лесу нашли тело женщины в чемодане, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Тело в чемодане обнаружено в субботу в районе села Абрамцево в Сергиево-Посадском городском округе», — сказал источник.
Отмечается, что сейчас на месте работают специалисты. Они устанавливают личность женщины и выясняют обстоятельства ее смерти.
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