В Подмосковье в лесу нашли тело женщины в чемодане

Под Сергиевым Посадом в лесу нашли тело женщины в чемодане, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Тело в чемодане обнаружено в субботу в районе села Абрамцево в Сергиево-Посадском городском округе», — сказал источник.

Отмечается, что сейчас на месте работают специалисты. Они устанавливают личность женщины и выясняют обстоятельства ее смерти.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Труп в чемодане: как загадочное приложение раскрыло убийство

— Сотни людей: на Сахалине похоронили убитую 8-летнюю девочку

— Под Тулой нашли примотанное к дереву тело мужчины