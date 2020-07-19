В Москве в воскресенье ожидается до +22°С и гроза

В Москве в воскресенье, 19 июля, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем воздух в столице прогреется до +21°С — +23°С.

Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 3 — 8 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до отметки в +3°С — +8°С.

Скорость ветра сохранится в пределах 3 — 8 м/с, но при грозе порывы могут достигать до 15 м/c.

Атмосферное давление в течение дня составит 749 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.