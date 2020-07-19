В Москве в воскресенье ожидается до +22°С и гроза
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В Москве в воскресенье, 19 июля, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Так, днем воздух в столице прогреется до +21°С — +23°С.
Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 3 — 8 м/с.
Вечером столбики термометров опустятся до отметки в +3°С — +8°С.
Скорость ветра сохранится в пределах 3 — 8 м/с, но при грозе порывы могут достигать до 15 м/c.
Атмосферное давление в течение дня составит 749 мм ртутного столба.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.