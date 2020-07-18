Причиной пожара в соборе в Нанте мог стать поджог

Прокурор французского города Нант Пьер Сен, где в субботу утром, 18 июля, загорелся готический собор святых Петра и Павла, заявил, что причиной пожара мог стать намеренный поджог. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

Известно, что пожар длился около 10 часов, но в итоге его удалось локализовать.

Большой черный дым охватил витраж, расположенный между двумя башнями Святых Петра и Павла.

На место происшествия были направлены 104 пожарных и 45 машин. Периметр оцеплен.

Во время пожара сгорел орган.

Мэр города Нант Йоханна Роллан также прибыла на место инцидента. Она завила, что собор является важным местом для католической общины, а также это символ и наследие истории города.

Собор святого Петра и Павла в Нанте (XV-XVI века) является одним из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте он на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери в Париже. Последний пожар в соборе произошел в 1972 году, причиной стал забытый рабочим паяльник. К сентябрю 2008 года после реставрационных работ был восстановлен средневековый облик западного фасада.

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