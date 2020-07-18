Врачи вылечили от COVID-19 в Москве свыше 170 тысяч человек
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За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 543 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Общее число выздоровевших в городе достигло 170 180.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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