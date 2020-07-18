Врачи вылечили от COVID-19 в Москве свыше 170 тысяч человек

За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 543 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

Общее число выздоровевших в городе достигло 170 180.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Обследуйтесь у иммунолога: кого нельзя вакцинировать от COVID-19

— В Москве скончались еще 14 пациентов с COVID-19

— За время пандемии в мире выявили свыше 14 млн случаев заражения COVID-19