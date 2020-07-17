В ВОЗ считают, что Бразилия вышла на плато по коронавирусу и находится в середине вспышки. Об этом заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, цитирует Reuters.

По его данным, число зараженных коронавирусом больше не растет в Бразилии в геометрической прогрессии, как это было раньше. В последнее время в стране ежедневный прирост стабилизировался на отметке в 40—45 тыс. человек.

«Мы видели резкий рост кривой до середины июля, а затем плато. Но мы пока не видим, чтобы кривая пошла вниз», — добавил Райан.

При этом он уверен, что пока Бразилия находится только в середине вспышки.

По последним данным, в Бразилии зарегистрировано свыше 2 млн заболевших.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ВОЗ за сутки зарегистрировала 185,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

— В России выявили 6 428 новых случаев коронавируса

— Более 2 млн случаев COVID-19 выявлено в Бразилии