В США полицейского обвинили в удушении латиноамериканского заключенного

В США бывшего полицейского в штате Нью-Мексико обвинили в убийстве латиноамериканского заключенного в результате удушения, сообщает СBSNews.

Генеральный прокурор штата Гектор Бальдерас выдвинул обвинения против бывшего офицера полиции Лас-Крусеса Кристофера Смелсера в убийстве Антонио Валенсуэлы.

Смелсер применил удушение после погони за сбежавшим заключенным.

На записи слышно, как полицейский при задержании произносит: «Я собираюсь задушить тебя, брат».

Валенсуэла скончался на месте. Установлено, что причиной смерти стало удушье.

Изначально бывший полицейский был обвинен в неумышленном убийстве и позже уволен. Однако многие протестующие заявили, что это убийство иллюстрирует полицейский произвол, с которым сталкиваются многие латиноамериканцы в США.

Обвинение Смелсера было пересмотрено после убийства Джорджа Флойда, когда по всей стране начались акции протеста Black Lives Matter. Смерть Валенсуэлы вызвала аналогичные протесты в Лас-Крусесе. Члены его семьи потребовали выдвинуть против Смелсера новое обвинение.

Флойда 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

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