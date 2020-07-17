В Италии за сутки от коронавируса умерли 11 человек, что увеличивает общее число погибших до 35 028, пишет минздрав страны.

За последний день заразились 233, всего — 243 967 человек. 196 483 пациентов уже вылечились. В больницах находятся 771 заразившийся, из которых 50 лечатся в отделениях интенсивной терапии.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли почти 600 тысяч человек.

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