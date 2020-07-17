На Ставрополье осудили женщину, выбросившую новорожденную на рынке

Суд на Ставрополье приговорил к двум годам тюрьмы жительницу Ессентуков, которая родила девочку и оставила ее в пакете за павильонами на рынке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУСК по региону.

Женщина родила девочку в одном из магазинов в Ессентуках, после чего положила ее в полимерный пакет и оставила за торговыми павильонами городского рынка. Новорожденную обнаружила продавец магазина, которая незамедлительно вызвала скорую помощь.

Жизнь девочки удалось сохранить, здоровью ребенка ничего не угрожает.

Женщину признали виновной в совершении преступления по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка».

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