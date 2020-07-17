Более тонны плазмы заготовили для лечения COVID-19 в Москве

Более тонны плазмы с антителами к коронавирусу заготовили в Москве для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, заявила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает ТАСС.

Донорами плазмы стали 1788 человек, переболевших COVID-19, причем 215 из них сдали плазму повторно, отметил Ракова. По ее словам, переливания были назначены 760 пациентам, причем 500 из них уже выписаны из больниц.

По предварительным исследованиям, переливание плазмы с антителами снижает шанс пациентов со среднетяжелым течением заболевания оказаться на аппарате искусственно вентиляции легких на 63%. Кроме того, вероятность выздоровления тяжелых больных после переливания вырастает на 19%, рассказала вице-мэр.

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