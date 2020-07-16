Песков переадресовал суду вопрос о мере пресечения для Сафронова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, стоит ли держать под арестом советника главы Роскосмоса, экс-журналиста Ивана Сафронова после поручительств за него, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он отметил, что в этой ситуации мнение Кремля не имеет значения, поскольку Кремль не занимается избранием меры пресечения.

Песков добавил, что соответствующее решение может принять только суд.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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