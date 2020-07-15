В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает «Интерфакс».

Нидерланды направили иск в ЕСПЧ 10 июля. После регистрации заявление получило номер 28525/20.

В ЕСПЧ также отметили, что ранее в суд поступали иски против России по MH17, но не от государства, а от частных лиц.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH-17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев, а непризнанные республики — Киев.

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