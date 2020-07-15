Врач рассказал о стадиях испытания вакцины от COVID-19

Израильский иммунолог, профессор Яков Беркун рассказал, что вакцина от коронавируса должна пройти три стадии клинических испытаний, однако из-за спешки ученые могут сократить этот процесс, передает РИА «Новости».

Так, первая фаза клинических испытаний предполагает проверку вакцины на небольшой группе добровольцев. На второй стадии испытание проводят уже на сотнях участников, проверяют реактогенность препарата и выбирают правильную дозу.

Третья стадия с десятком тысяч испытуемых проходит в реальных условиях, при которых исследователи планируют выяснить, насколько эффективно работает препарат с учетом высокой заражаемости. Эта фаза может длиться месяцы и даже год.

Беркун отметил, что серьезность пандемии коронавируса может привести к тому, что ученые сократят стадии исследования вакцины.

«Я не критикую. Тут у нас серьезная эпидемия. И единственным решением может стать эффективная вакцина. Так что приходится рисковать в поиске правильного решения и в поиске вакцин», — сказал профессор.

Он добавил, что разработкой вакцины в мире занимаются сотни лабораторий, из которых 140 находятся на доклинической фазе испытаний, около 20 уже начали проверять ее на людях, и только 3-4 группы из США и Китая перешли к третьей фазе.

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