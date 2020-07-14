За время пандемии COVID-положительный анализ получили свыше 13,3 млн человек
За время пандемии положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 в мире получили свыше 13,3 млн человек. Об этом сообщает портал Worldometers.
При этом жертвами заболевания стали почти 578 тыс. пациентов.
Кроме того, от коронавирусной инфекции излечились 7 788 610 граждан.
Среди активных случаев заболевания, которых насчитывается 4 977 565 пациентов, в тяжелом состоянии находятся 59 148 человек.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.
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