Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.

По его словам, предварительные итоги показали рост среднего балла и числа высокобальных работ.

Так, средний балл ЕГЭ по географии увеличился на 2,9. Доля школьников, которые набрали от 81 до 100 баллов выросла на 4,3%, а число участников экзамена, не преодолевших минимальный порог, уменьшилось на 1,16%. 107 человек сдали предмет на 100 баллов.

Средний бал сдававших ЕГЭ по литературе также вырос на 2,9 по сравнению с прошлым годом. Высокобальников по этому предмету стало больше на 4,6%, а количество работ на 100 баллов увеличилось сразу в полтора раза, до 1 154.

При этом результаты ЕГЭ по информатике остались практически на уровне прошлого года.

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