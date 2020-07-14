ВЦИОМ: более половины жителей России не пьют вино

Около 54% жителей России, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), заявили, что не употребляют вино, сообщает ТАСС.

«В ходе опроса 54% россиян заявили, что не употребляют вино. Их доля выше среди молодежи в возрасте от 25 до 34 лет (61%) и людей старше 60 лет (59%)», — заявили социологи.

Среди тех, кто употребляет напиток, 24% предпочитают красное, 11% — белое, а около 10% ответили, что пьют разные вина.

Чаще всего вино в России употребляют женщины, люди возрастом от 18 до 24 лет и от 35 до 55 лет.

Сухие вина, в свою очередь, предпочитают 30% россиян, полусладкие — 46%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Определен самый популярный алкогольный напиток у россиян в условиях пандемии