Зараженную чумой белку нашли в Колорадо
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В американском штате Колорадо нашли зараженную чумой белку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление депздрава округа Джефферсон.
Отмечается, что белку протестировали в субботу, 11 июля. Грызуна обнаружили в городе Моррисон.
Известно, что это первый подобный случай в Джефферсоне.
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