Зараженную чумой белку нашли в Колорадо

В американском штате Колорадо нашли зараженную чумой белку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление депздрава округа Джефферсон.

Отмечается, что белку протестировали в субботу, 11 июля. Грызуна обнаружили в городе Моррисон.

Известно, что это первый подобный случай в Джефферсоне.

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