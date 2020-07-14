В мире зарегистрировали свыше 13 млн случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 13 млн, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

По последним данным, общее число заболевших в мире составляет 13 006 764. Кроме того, число летальных случаев составило 570,7 тыс. человек. С начала пандемии смогли выздороветь после заражения инфекцией более 7,1 млн пациентов.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. По состояния на 13 июля, в РФ зарегистрировано 733 тыс. заболевших, 504 тыс. выздоровевших и 11 тыс. смертей от COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ВОЗ назвала условие усугубления пандемии COVID-19

— Смертность от COVID-19 в Москве в июне на 35% ниже, чем в мае

— Путин отметил положительную динамику в борьбе с COVID-19