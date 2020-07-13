Москвичей предупредили об обильных осадках и подтоплениях

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что во вторник, 14 июля, в столичном регионе ожидается выпадение половины месячной нормы осадков, передает РИА «Новости».

По его словам, погода начнет портиться уже накануне вечером. В Москве и области выпадет около 20 мм осадков. В последующие дни также ожидаются обильные осадки, сообщил Тишковец.

Он не исключил подтопления и возможный выход рек из берегов.

«В Москве, по самым скромным оценкам, выпадет за завтрашние сутки 45 мм, что соответствует половине месячной нормы осадков, по области местами до 75 мм — 80% месячной нормы осадков», — рассказал Тишковец.

Метеоролог предупредил, что час пик дождя во вторник ожидается с 15.00 до 21.00 мск.