Схимонах Сергий выступил с обращением к властям

Лишенный сана священнослужителя схимонах Сергий (Николай Романов) записал видеобращение к российским властям.

В нем Сергий призвал президента РФ передать ему пост главы государства. Он обещал «в три дня» навести порядок в России.

В противном случае он пообещал начать «полномасштабную духовную войну».

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело, в настоящее время он находится под церковным судом.

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