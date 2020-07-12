СМИ: в храме Святой Софии скроют фрески на время намаза

Министерство культуры и туризма Турции и Управление по делам религии страны совместно разрабатывают рекомендации о подготовке к проведению мусульманских молитв в храме Святой Софии в Стамбуле. Об этом пишет газета Hurriyet.

Издание сообщает, что в соборе могут установить специальную систему освещения, при которой лазерные лучи будут затемнять лица святых в ходе богослужений. Данная система позволит молящимся во время богослужений не видеть христианские мозаики и фрески.

Вместе с тем изучаются и другие варианты, указывает газета. Предполагается, что мозаика будет скрыта занавесом. Однако этот вариант не рассматривается в качестве основного, отмечается в публикации.

Как известно, ислам запрещает изображения живых существ. В данной религии это считается идолопоклонничеством.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.

Собор Святой Софии был основан императором Византии Юстинианом и открыт в 537 году. Собор оставался самым большим христианским храмом в мире более тысячи лет, пока не был перестроен турками в 1453 году в мечеть Айя-София после падения Константинополя.

В 1934 году основатель современной Турции Кемаль Ататюрк подписал декрет, превращающий мечеть в музей. Через несколько десятилетий он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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