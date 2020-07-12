В Киргизии коронавирусом заразились более 10 тысяч человек

Киргизские медики за последние 24 часа выявили 779 новых случаев заражения коронавирусом на территории республики, всего с начала пандемии COVID-19 в Киргизии заболели более 10 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление республиканского оперативного штаба.

«По республике за сутки выявлено 779 случаев заражения коронавирусной инфекцией, число инфицированных на сегодня составляет 10 629 (около 0,016% населения)», — сообщили в штабе.

Число выявленных заболевших стало рекордным с начала распространения инфекции в стране.

В настоящее время в больницах республики с подтвержденным диагнозом COVID-19 остаются 670 пациентов, 24 из них — в реанимации.

По последним данным, в результате заражения инфекцией в Киргизии погибли 132 человека, вылечились — 3 387 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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