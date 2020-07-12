Синоптики объявили в Москве «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за прогнозируемой грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Погода потенциально опасна», — предупреждают метеорологи.

По данным специалистов центра, текущий уровень угрозы продлится с полудня 12 июля по 12.00 14 июля.

Ранее синоптики спрогнозировали 29 июля в столице переменную облачность и кратковременные дожди с грозами.

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