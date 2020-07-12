В Австралии 15-летний подросток погиб из-за нападения акулы

15-летний подросток погиб из-за нападения акулы у побережья австралийского штата Новый Южный Уэльс, передает BBC.

По информации канала, несчастный случай произошел на пляже Вули в 630 км от Сиднея. Хищник напал на юношу, когда он занимался серфингом недалеко от берега.

Очевидцы попытались отогнать акулу от подростка и вытащили его на берег, однако мальчик скончался от тяжелых ранений ног.

Отмечается, что это нападение акулы стало пятым по счету в Австралии с начала года.

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