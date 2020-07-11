Митрополит Иларион предложил запретить суррогатное материнство в России

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что суррогатное материнство — это «уродливое явление», которое следует запретить, цитирует «Интерфакс».

По его словам, его удивляет тот факт, что суррогатное материнство до сих пор никто не запретил. Он полагает, что оно приводит к различным ситуациям, когда дети становятся предметом торговли.

«С точки зрения церкви, вся практика суррогатного материнства глубоко безнравственна» — объяснил митрополит.

Так митрополит прокомментировал информацию о том, что в московской квартире нашли пять младенцев, рожденных суррогатными матерями. Дети не смогли улететь к своим биологическим родителям за границу из-за ограничительных мер по коронавирусу.

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