Попова рассказала о работе над особой вакциной от COVID-19 для детей

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Для детей нужно создать специальную вакцину от коронавируса нового типа, которая будет соответствовать особым требованиям по безопасности, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время работа над созданием вакциной для детей в России только начинается, рассказала Попова. При этом она добавила, что ждать появления такой вакцины в ближайшем будущем «преждевременно».

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.

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