Россиян предупредили о смерчах на юге страны

На юге России в ближайшие пять дней ожидается появление смерчей. Об этом рассказал ТАСС глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, аномально жаркая погода, которая продержится пять дней, создаст условия для появления смерчей. Как правило, атмосферные вихри не выходят на поверхность, поэтому такое явление считается мелкомасштабным. При этом смерч может дойти до суши, если он образовался на мелководье.

«Это редко бывает, но пару дней назад там уже такое было, пара смерчей вышли на поверхность суши. Это очень необычно», — отметил Вильфанд.

Подробный прогноз можно узнать на странице погоды.

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