На Сахалине обнаружили тело пропавшей восьмилетней девочки

На Сахалине поисковые группы нашли тело восьмилетней девочки, пропавшей 6 июля, передает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Как сообщается, тело ребенка было обнаружено в лесном массиве рядом с селом Ожидаево Холмского района. На нем имелись следы насильственной смерти.

Согласно предварительным данным, девочка скончалась в день своего исчезновения.

Отмечается, что уже открыто уголовное дело по статье 105 УК России (убийство малолетнего). Кроме того, следствие установило лиц, причастных к совершению этого преступления.