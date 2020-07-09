СМИ: Фургал подозревается в заказе убийства конкурента

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подозревается в заказе убийства конкурента. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, делом заинтересовались после того, как, будучи на посту губернатора, Фургал, предположительно начал принимать решения в пользу аффилированных компаний. Ущемленным в правах предпринимателям это не понравилось.

«В связи с этим появились показания, подтверждающие его причастность к организации убийства (бизнесмена Евгения) Зори в начале 2000-х», — сказал собеседник агентства.

Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов. Губернатору вменяется убийство двух или более лиц и другие преступления. По делу чиновника также были задержаны и арестованы еще 4 активных участника преступной группы. Им уже предъявили обвинения. В ближайшее время обвинение будет предъявлено и Фургалу.

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