В России провели больше 22 млн тестов на коронавирус
В России провели больше 22 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«В Российской Федерации проведено более 22 млн тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
Уточняется, что за сутки было проведено 288 тыс. лабораторных исследований. Под медицинским наблюдением остаются 276 213 человек.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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