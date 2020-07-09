В России провели больше 22 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 22 млн тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за сутки было проведено 288 тыс. лабораторных исследований. Под медицинским наблюдением остаются 276 213 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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