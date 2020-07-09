Кадыров подозревает иностранные спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Вене

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что к убийству чеченца в Вене могут быть причастны иностранные спецслужбы, действующие против России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, погибший блогер и другие, основывающие свою деятельность на идее псевдопатриотизма, всегда будут жертвами иностранных спецслужб, работающих против РФ и самого главы Чечни.

«Они знают, что кавказские рубежи России охраняются мной и моей верной командой. Это им не нравится», — написал Кадыров.

Он также напомнил, что такие ситуации происходили и в Османской Империи.

«Продажные глашатаи получают плату за свою работу, а потом их убивают как якобы невинных жертв выдуманной «правды», — отметил чеченский лидер, подчеркнув, что при этом подобные инциденты преподносятся под маской идеалов человечества и демократии.

5 июля появилась информация, что просителя политического убежища из России застрелили под Веной. Отмечалось, что стрелявший также был гражданином РФ. Позже австрийская прокуратура подтвердила, что убитый был уроженцем Чечни, его звали Мартин Бек. По данному делу были задержаны два человека.

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