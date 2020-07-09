В России за сутки ликвидировали 110 лесных пожаров

За прошедшие сутки в России ликвидировали 110 лесных пожаров на площади 18 399 га. Об этом говорится в сообщении «Авиалесоохраны», поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

По состоянию на 00.00 четверга, 9 июля, в стране действовал 201 лесной пожар на площади 61 189 га. Больше всего очагов возгорания зафиксировано в Красноярском крае (71 пожар на площади 29 784 га), еще 35 пожаров действовало на землях Иркутской области (площадь 10 126 га).

Помогают тушить лесные пожары 6 145 человек, 875 единиц техники, 94 воздушных судна на мониторинге и 52 ВС на тушении. В настоящее время пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах России.

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