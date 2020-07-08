Россияне смогут вакцинироваться от коронавируса по желанию

Вакцинация от коронавируса для россиян будет проводиться по желанию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

«В целом у нас вакцинация в любом случае идет только с согласия самого гражданина. Мы видим, что сегодня интерес к вакцине достаточно высокий», — сказал Мурашко.

Министр также сообщил, что сейчас российские ученые разрабатывают 17 вакцин.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.

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