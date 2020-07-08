Адвокат: в деле Сафронова два заключения подтверждают секретность данных

К делу по обвинению в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова ФСБ приобщила два экспертных заключения о секретности передаваемых данных, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.

«В деле есть два заключения специалистов, подтверждающие секретность переданных Сафроновым сведений. Одно заключение датировано сентябрем 2019 года, второе — маем 2020 года», — сказал Павлов.

Адвокат уточнил, что защите не дали ознакомиться с этими документами.

По данным защиты, следствие обвиняет Сафронова в работе на чешские спецслужбы, которые якобы завербовали его в 2012 году. Его подозревают в передаче секретной информации, конечным получателем которой называют США, связанной с поставкой оружия и действиями российских Вооруженных сил в Африке и на Ближнем Востоке.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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