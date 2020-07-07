В Москве непогода повалила больше 20 деревьев
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В Москве сильный ветер повалил больше 20 деревьев, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Непогода вызвала падение более 20 деревьев в столице», — сказал собеседник.
Информации о пострадавших или ущербе не поступало. Ранее МЧС сделало экстренное предупреждение о грозе, дожде и ветре до 15-20 м/с. За вечер ожидается до 15% месячной нормы осадков.
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