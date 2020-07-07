В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы

В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с грозой вечером 7 июля.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится на сайте Гидрометцентра.

Так, в столице с 18.00 и до полуночи ожидается гроза с порывами ветра до 12-17 м/с. Кроме того, в Подмосковье с 15.00 вторника целые сутки будет действовать предупреждение о ливне с грозой и шквалистым ветром порывами 12-22 м/с.

Ранее в Москве и области был объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары.

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