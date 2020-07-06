Восьмой штат США преодолел отметку в 100 тысяч случаев COVID-19
Более 100 тысяч случаев новой коронавирусной инфекции зафиксировано в Аризоне, сообщает ABC News со ссылкой на департамент здравоохранения штата.
Аризона стала восьмым штатом США, в котором число выявленных случаев заболевания превысило 100 тысяч, указано в сообщении. Ранее данную отметку преодолели штаты Нью-Йорк, Калифорния, Флорида, Техас, Нью-Джерси, Иллинойс и Массачусетс.
По последней информации, в больницах Аризоны находятся 3212 пациентов с COVID-19, в отделениях реанимации и интенсивной терапии заняты 89% коек. Всего в штате зафиксировано 1810 летальных исходов.
США занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано почти 2,9 млн случаев заболевания.
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