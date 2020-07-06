В суде обнародовали переписку экс-доцента Соколова с убитой аспиранткой

В суде огласили переписку бывшего доцента и историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой он подозревается. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Отмечается, что были изучены два телефона, два ноутбука и системный блок.

Согласно сообщениям, которые Ещенко отправляла историку, их отношения испортились в июле прошлого года.

Известно, что девушка ревновала Соколова к другим женщинам, а также оскорбляла его родственников.

Суд также огласил другие переписки историка, в том числе с бывшей женой.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года в Петербурге Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко. Через два дня историк расчленил тело, чтобы уничтожить его. 9 марта доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки. Соколов признал свою вину и назвал мотивом преступления ссору с возлюбленной.

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