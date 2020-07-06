Глава СЖР назвал приговор Светлане Прокопьевой ударом по имиджу страны

Обвинительный приговор суда по делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой стал ударом по международному имиджу России. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

«Мы с самого начала следили за этой ситуацией и требовали освободить Светлану от любого наказания. Ее адвокат правильно сказал, что решение суда нужно опротестовывать. Мы также готовы в этом помочь. Мы очень надеемся, что с нее будут сняты все обвинения. Этот приговор наносит удар не только по свободе слова и свободе распространения информации, но и по международному имиджу нашей страны», — пояснил он.

Ранее Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма и оштрафовали на 500 тысяч рублей. При этом обвинение просило для нее шесть лет колонии и четыре года запрета на профессию.

Журналистку обвинили в оправдании терроризма после того, как она написала статью о причинах теракта в здании ФСБ Архангельска, совершенного 17-летним жителем региона Михаилом Жлобицким в 2018 году.

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